Léa Mayeur (ex-MSC) rejoint Ponant

Ponant dispose d'une flotte de 14 navires, deux voiliers, le Ponant et le Spritir of Ponant (Catamaran), 4 sisterships (Austral, Boréal, Lyrial et Soléal), 6 Ponant Explorer (Le Lapérouse, Le Champlain, Le Bougainville, Le Dumont-d'Urville, Le Bellot et Le Jacques-Cartier), le navire d'exploration, le Commandant Charcot, et le Paul Gauguin (Polynésie).Par ailleurs, Ponant Explorations Group a récemment pris une participation majoritaire dans Aqua Expeditions qui opère cinq navires de petite taille sur plusieurs zones en Amérique du Sud - dont les Galàpagos - et en Asie du Sud-Est.