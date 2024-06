Législatives : le voyage est-il soluble dans les Extrêmes ? 🔑

On ne peut tolérer les extrêmes sauf s'ils pointent les points cardinaux... comme l'Extrême Orient.



Hors de cette limite ces paramètres se métamorphosent en ferments de haine, d’exclusion, de rejet de l’autre.



On est là aux antipodes des valeurs que prône le tourisme. La tolérance, l’ouverture à autrui, la compréhension mutuelle… seuls fondements acceptables dans une société où le tourisme et les loisirs sont devenus une tendance lourde.



On ne peut bâtir l’avenir de notre pays et de notre jeunesse sur des principes et des relents xénophobes et racistes. Or c’est précisément ce qu’on nous propose : trancher entre la peste (brune) et le choléra (rouge).



D’un côté, un parti aux opinions et principes racistes et de l’autre, une faction populiste, prête à vendre son âme au diable. Tu parles d’un choix !



Le secteur du tourisme, malgré quelques tentatives sporadiques n’a pas dressé de rempart catégorique ni proposé d’initiative collective face à la tentation des extrêmes. Une sorte d'indifférence annihile et empêche la mobilisation massive du secteur face à la menace.



J’avoue que cela me laisse perplexe…