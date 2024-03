Les JO, une aubaine pour les hôtels de luxe parisiens ? 🔑

L'autre question est de savoir si, après les JO, les prix reviendront à leur niveau antérieur ?



Et aussi si, auréolée par la gloire d'avoir accueilli les JO (dans l'hypothèse où tout se passera bien), Paris bénéficiera, par la suite, d'une fréquentation touristique décuplée ?



Selon Corinne Menegaux, directrice Générale de l'Office de tourisme de Paris, "en dehors de la période des JO, il reste de nombreuses disponibilités dans les hôtels parisiens, avec des taux de réservation qui sont même en léger retrait par rapport à 2023, notamment à partir du mois de mai".



Rassurante, elle rappelle aussi que "la hausse - logique - des prix observée pendant les JO n’est pas répercutée sur le reste du printemps, de l’été ou de l’automne à Paris".



A l'en croire, cette hausse "ne s’observe pas non plus pendant les Jeux Paralympiques". Au final, les prix hôteliers qui, en janvier 2024, ont baissé de -0,1% dans Paris intra-muros par rapport à 2023, "seraient stables".



Egalement très prudent, Vanguelis Panayotis insiste : "concernant la période avant et après JO, les prix comme la fréquentation restent, pour l’instant, incertains" .



Tout au plus Gerald Krischek, directeur général du Prince de Galles, fait-il l'hypothèse suivante : "l'intérêt accru pour la destination Paris suscité par les Jeux Olympiques se traduira potentiellement par une augmentation des réservations non seulement en 2024, mais surtout dans les années qui suivent".