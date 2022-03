Les Journées Nationales Tourisme et Handicap se dérouleront tout le mois d’avril

Pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap grâce à la réalisation d’aménagements spécifiques permettant l’accessibilité la plus autonome possible comme le stipule la loi de l’Égalité des Chances de 2005

Vouloir accueillir, en dépassant la notion de contrainte, pour offrir un accueil qui allie la qualité d’usage et le confort pour tous à l’engagement personnel en faveur des personnes handicapées et de leurs familles.

Ces Journées nationales Tourisme et Handicap (JNTH) reviennent après deux années d’interruption dues à la pandémie de Covid.Elles concernent tous les professionnels du tourisme détenteurs de la marque d’Étatqui désigne par un panonceau les lieux accueil adaptés pour faciliter l’accès en toute sécurité et fiabilité aux personnes en situation de handicap.Ces dernières doivent pouvoir choisir et vivre leurs loisirs, seules, en famille ou entre amis comme tout le monde et surtout avec tout le monde.L’engagement des professionnels et acteurs du Tourisme aux Journées Nationales Tourisme et Handicap (JNTH) a une double signification :