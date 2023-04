Les Voyages de Clé'a : une nouvelle franchise pour la Distribution ! 🔑

TourMaG.com - Quel est le concept ?



Richard Vainopoulos : C'est une franchise plutôt orientée vers le tourisme durable.



Beaucoup de produits packagés seront autour du durable, l'écologie et le respect de la terre. L'idée a été de répondre à une demande de nos distributeurs. Nous aurions pu mettre ces produits à disposition du réseau, mais ce n'est pas évident de le vendre, il faut avoir l'envie et les connaissances.



Nous avons travaillé avec nos réceptifs locaux.



En créant cette franchise, nous nous adresserons à des personnes sensibles aux sujets du durable et du tourisme responsable. Les agences auront une vitrine et une décoration conçues pour être identifiées, tout en ayant des obligations, comme toutes les franchises existantes.



TourMaG.com - Quelles seront les obligations ?



Richard Vainopoulos : Les franchisés devront vendre à hauteur de 80% les produits référencés.



Ils devront aussi suivre des formations et disposer l'agence selon certaines conditions. Après c'est un échange, il y aura de nombreuses réunions. Le développement de la franchise se fera en fonction des intérêts des agences de voyages et non dans celui d'une seule personne.



La franchise sera ouverte en France et Belgique. Nous n'avons pas d'objectifs quantitatifs. Si en 2025, nous avons 30 ou 40 agences, ce sera bien. Nous parlons de produits difficiles Ă maitriser, donc cela n'a pas de sens de mailler tout le territoire.



A la limite, le public ira plus facilement vers ces agences, car elles seront rares.