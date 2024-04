Les hommes sont-ils l’avenir des Femmes... du Tourisme ? 🔑

Nous voulons travailler en concertation et en accompagnement avec les hommes, parce que la sociĂ©tĂ© est composĂ©e d'hommes et de femmes. Dans le tourisme, il y a peut-ĂȘtre une forte reprĂ©sentation de femmes, mais un peu moins dans les postes Ă responsabilitĂ©.



La question des quotas est particuliÚre, je préfÚre avoir des gens compétents que des chiffres. Je préfÚrerais toujours un homme compétent à une femme incompétente et vice versa.



En rĂ©alitĂ©, ce sont des questions d'Ă©ducation et de formation pour que, dĂšs le plus jeune Ăąge dans les Ă©coles, les femmes se sentent lĂ©gitimes et ne se placent pas elles-mĂȘmes sous un plafond de verre,

Pour effacer les inégalités et faire émerger une classe dirigeante plus féminisée, il convient de mettre en avant des figures féminines. Ce sera l'objectif de l'association." recontextualise Emmanuelle Llop. Et pour que cette limite n'apparaisse pas trop tÎt, tout passe par la formation et l'exemplarité.Il est plus facile de s'imaginer star du ballon ou cheffe d'entreprise quand nous avons des exemples de réussite.De plus, le respect de l'égalité des droits reste un fondamental, qui n'est toujours le cas dans le tourisme.