Les taxes douanières ont-elles vraiment un effet sur la paire euro - dollar ? [ABO]

C’est tout ou rien. La nouvelle politique commerciale des États-Unis aura soit unsont trouvés avec les pays concernés, soit pourrait provoquer une récession en cas d’échec.Pour le Canada, Donald Trump a imposé une taxe de seulement 10 % sur le pétrole, alors qu’il aurait pu faire bien pire. Les États-Unis disposent de réserves énergétiques suffisantes et auraient pu imposer des tarifs plus élevés pour affaiblir l’économie canadienne. Mais l’objectif semble plutôt d’inciter les entreprises à déménager aux États-Unis pour y créer des emplois.Nous pensons que ce protectionnisme est surtout une tactique de négociation, comme on l’a vu récemment avec la Colombie sur la question migratoire. Un échec, en revanche, entraînerait plus d’inflation et nuirait à la croissance ainsi qu’aux grandes entreprises exportatrices.La Chine a réagi prudemment aux tarifs de 10 % imposés par Washington. Pékin a ouvert une enquête contre Google, qui n’opère pourtant plus en Chine depuis 2010, et a évité de taxer massivement le soja, l’une des principales importations américaines. De plus, le yuan ne s’est pas affaibli de manière inquiétante. Tout cela montre que personne ne veut vraiment aggraver la situation.L’Europe, elle aussi, doit faire face à la pression américaine.Cela pourrait se faire, mais deux obstacles existent : les infrastructures américaines ne sont pas encore prêtes pour une forte hausse des exportations, et les raffineries européennes ne sont pas adaptées au pétrole américain, trop léger. Des investissements seront nécessaires, et un véritable changement ne se produira pas avant 2026 ou 2027. En fin de compte, l’Europe risque de devoir céder aux exigences américaines.ToutefoisL’approche des États-Unis reste mesurée.est directement concerné par ces mesures contre le Mexique, le Canada et la Chine, ce qui reste relativement limité et peu risqué sur le plan économique. L’impact sur l’inflation devrait donc être modéré.Concrètement, cela signifie qu’il est plus intéressant pour un investisseur de placer son argent dans des fonds monétaires américains plutôt qu’européens. Logiquement, les capitaux qui iront vers l’obligataire américain devraient renforcer le dollar sur le long terme.