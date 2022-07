Light Trip se rêve en super TO des comités d'entreprise ! 🔑

Après une phase d'observation, puis les différentes vagues de l'épidémie, Light Trip a passé la deuxième. La start-up s'est rapprochée des inter CSE, regroupant jusqu'à 3 000 entités et discute aussi avec la licorne Swile.



Dorénavant plus de 8 000 entreprises sont dans le pipe, et une application devrait prochainement être mise en ligne, pour répondre aux besoins d'autonomie et d'optimisation des voyageurs.



" Au final, nous sommes en quelque sorte l'agence de voyages des comités : nous nous occupons de tout.



Aujourd'hui, pour se démarquer, il faut proposer un super prix, tout en mettant en face de la qualité. Et pour arriver à ce compromis, la technologie est primordiale, " avertit Jonathan Damani.



Du catalogue à la relation client, en passant par le calcul du package au meilleur prix, tout est numérisé, même si l'humain n'est pas totalement abandonné. Il y a toujours une intervention humaine, pour traiter les problématiques des voyageurs.



D'ailleurs un soin particulier est apporté sur le suivi des clients, pour fidéliser et faire effet boule de neige, avec le bouche-à-oreille. Et comme la qualité n'est jamais un accident, la relation avec les voyageurs ne doit pas être minimisée.



Après un premier semestre satisfaisant, puisque 380 personnes sont parties avec Light Trip, le TO poursuit son bonhomme de chemin et espère avoir envoyé un peu partout dans le monde 850 voyageurs.



" Nous espérons réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre d'un million d'euros en 2022. Et nous viserons l'année prochaine une nouvelle levée de fonds, des discussions sont déjà engagées dans ce sens. "