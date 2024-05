Lionel Rabiet : "Je souhaite accroître les synergies entre l'APST et les EDV" 🔑

Je tiens d’abord à préciser que si je suis élu, je participerai au conseil d’administration avec humilité.



Cette association est gérée par des grands professionnels depuis longtemps et il serait fort peu modeste de ma part de prétendre vouloir révolutionner son fonctionnement.



À mes yeux, l’APST a deux missions fondamentales. La première : assurer sa solidité à long terme pour être capable de faire face aux grands aléas, dans un monde de plus en plus incertain.



Beaucoup a déjà été fait pour mettre l’association à l’abri et la situation financière de l’APST est meilleure aujourd’hui en termes de fonds propres grâce aux décisions qui ont été prises. Il y aura sûrement encore à faire face aux bouleversements à venir.



La deuxième est de garantir, de la façon la plus sécurisée possible, un nombre croissant d’entreprises.



Dans une période où le nombre de garants se réduit, le rôle de l’APST devient décisif pour assurer la vitalité de notre secteur. Pour ce faire, l’APST doit continuer à se doter d’outils pour mieux évaluer les risques et assurer "au plus juste" les grandes multinationales, tout comme les jeunes pousses.



Je trouve que les décisions visant à réduire le poids des garanties sur les "petits risques" vont dans le bon sens.



Au-delà , étant par ailleurs président des EDV Île-de-France et membre du conseil d’administration, je souhaite accroître les synergies entre les deux associations. Sur "la communication", où les deux associations pourraient mener des opérations communes de mise en valeur de nos métiers, sur le commerce illégal et les travel planners notamment, où toutes les énergies sont nécessaires.