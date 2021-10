Liste pays : Singapour en orange et Monténégro en rouge

Pour rentrer en France, en provenance d'un pays orange, la France exige pour les voyageurs non vaccinés : un motif impérieux, un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h, ainsi qu'un auto-isolement de 7 jours. Des tests aléatoires peuvent être pratiqués à l'arrivée.En plus des motifs impérieux et d'un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h, les voyageurs non vaccinés qui rentrent en France devront aussi effectuer un test systématique à l'arriver et observer une quarantaine de obligatoire de 10 jours contrôlée par les forces de sécurité.