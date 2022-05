Lufthansa, Air France-KLM : ITA, le mirage des consolidations ?

A tel point que les seuls points noirs sont liés à un cruel manque de personnel qualifié que ce soit dans les navigants ou même dans le personnel au sol.était totalement congestionné suite à un manque d’effectifs aux PIFs (Postes d’Inspection Filtrage). Alors les compagnies se remettent à réfléchir à leurs stratégies de consolidation.Pour cela, il faut, bien évidemment avoir des prédateurs et des proies. En Amérique Latine,En Asieprend la main sur les opérateurs indiens, Air India en particulier.Et en Europeest l’objet des convoitises de ses plus proches voisins : Lufthansa et Air France-KLM. Cela semble être acquis, le transporteur italien va inévitablement passer sous la coupe de l’un des deux groupes. Est-ce si sûr, et est-ce si utile ?Sur le papier, Lufthansa alliée au croisiériste suisse MSC paraît avoir le vent en poupe. La compagnie allemande a remboursé les prêts consentis par son gouvernement et a donc les mains libres pour investir dans le transporteur italien. La position d’Air France-KLM est un peu plus compliquée. D’abord les prêts d’état ne sont pas encore remboursés, il faut pour cela réussir l’augmentation de capitallancée lors de la dernière assemblée générale, et il faut trouver des alliés.Certes Delta Air Lines et le fonds d’investissement Certares seraient disposés à venir dans le tour de table, mais alors le capital nouveau d’ITA serait atomisé entre Air France, KLM, Delta Air Lines et Certares et il n’est pas certain que chacun d’eux poursuive les mêmes objectifs.