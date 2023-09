Maroc : Transavia assouplit sa politique commerciale

Transavia fait évoluer sa politique commerciale concernant les vols vers le Maroc. Pour tout vol du 9 au 16 septembre 2023, la compagnieou possibilité de(non nominatif, non restrictif sur les routes, destinations).Un séisme a frappé la région de Marrakech faisant plus de 2900 victimes et plus de 5500 blessés.Compte tenu de la situation, certains voyageurs souhaitent reporter ou annuler leurs voyages vers le Royaume. De leur côté, les réceptifs appellent à la solidarité et l'Office National du Tourisme Marocain a fait savoir dans un communiqué que "l'activité touristique continue normalement".