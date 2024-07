Marrakech : Park Hyatt fait ses débuts au Maroc

"le luxe personnalisé et discret de la marque avec des expériences inattendues et locales"

, marquant les débuts de cette marque au Maroc, alors que la saison estivale, très prisée dans le pays, approche de son apogée.Le Park Hyatt Marrakech est installé dans un, à environ 9 kilomètres de la Médina de Marrakech. Ceentouré de palmiers, d'oliviers et de jacarandas, est adjacent au Al Maaden Golf Resort : ses clients auront un accès exclusif à son parcours de 18 trous.Composé de, le Park Hyatt Marrakech entend incarner, allant du petit-déjeuner en montgolfière dans les trois vallées de l'Atlas, au dîner dans une tente bédouine dans le désert d'Agafay, en passant par les transferts à l'aéroport dans des voitures électriques de luxe.Lesd'inspiration résidentielle et particulièrement spacieuses, promettent intimité et tranquillité. Chaque chambre présente des tapis berbères tissés de manière traditionnelle en pure laine et des têtes de lit représentant le motif Tataoui (une technique locale de couverture faite de branches de laurier), ainsi que des œuvres d'art modernes provenant de la résidence d'artistes d'Ifitry.L'établissement propose uneauthentiques et d'inspiration mondiale, reflétant l'expertise de la marque en matière de gastronomie et de vin. Ainsi, à la brasserie Tfaya, le célèbre chef marocain Issam Rhachi propose des plats signatureLese veut, lui, une ode à la culture marocaine des rituels du hammam et des thérapies holistiques. Son équipe peut recommander des traitements personnalisés adaptés à chacun - d'une escapade au hammam pour l'exfoliation à un massage musculaire et sportif pour la récupération.L'offre est complétée par unLe Park Hyatt Marrakech dispose également de, dont le design est inspiré du désert.