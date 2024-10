Marrakech de nouveau accessible en vol direct depuis Rennes

La saison automne-hiver de l’Aéroport Rennes Bretagne s’annonce dynamique, avec d'autres nouvelles lignes et renforcements de vols.



Dès le 7 novembre, une nouvelle connexion directe vers Montpellier sera inaugurée. En parallèle, les fréquences vers Londres Gatwick et Toulouse seront augmentées en décembre et durant les vacances de février. Enfin, les liaisons internationales continuent via les hubs de Paris-CDG et Amsterdam, élargissant l’offre aux destinations mondiales.



L’aéroport profite aussi de cette saison pour inaugurer son Satellite Ouest, une infrastructure dédiée aux vols hors Schengen, qui permettra de gérer avec efficacité les arrivées internationales, dont celles en provenance de Marrakech.