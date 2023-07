Marseille : l'hôtellerie haut de gamme en plein boum🔑

A l'heure où les travaux vont s'achever dans l'hôtel particulier Baron Amédée Armand, le groupe Ruby Hotels, basé à Munich, annonce, lui aussi, un projet hôtelier à Marseille.



Ce sera son premier "Lean Luxury Hotel" en France et il ouvrira d'ici la fin de l'année 2025 mais il confirme le plan ambitieux de ce groupe hôtelier d'étendre fortement sa présence à travers l'Europe après les ouvertures annoncées en Italie, en Irlande, en Écosse et aux Pays-Bas.



Situé sur le boulevard des Dames, le futur hôtel sera installé dans un ancien immeuble de bureaux -il va bénéficier d'un projet de reconversion- et comptera 237 chambres.



L'établissement proposera également un bar ouvert 24h/24 et 7j/7 avec un toit-terrasse attenant de 300 m² offrant des vues sur la ville et la mer, ainsi qu'un espace de co-working dédié.



Pour développer ce projet, Ruby Hotels travaille en étroite collaboration avec BNP Paribas Real Estate . Cette société d'investissement "explore depuis plusieurs années des projets hôteliers - généralement des conversions d'actifs existants à faible émission de carbone -" , avec ce groupe hôtelier.



Selon un communiqué du groupe Ruby, BNP Paribas Real Estate aurait été séduit par la philosophie "Lean Luxury" qui combine un emplacement au cœur de la ville, un design haut de gamme et un mobilier de grande qualité, le tout à un prix abordable.

"Un concept dans l'air du temps, déconnecté du superflu pour retrouver le sens premier de l’hôtellerie lors d'un séjour en ville" que le groupe Ruby assure "promis au succès en France".