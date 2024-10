MisterFly PRO devient Digitrips PRO

Produit phare du site, le Dynamic package est la solution idéale et la plus simple du marché pour vendre des séjours sur mesure « Vol + Hôtel » sur un même dossier avec un choix de destinations sans limite, en France et dans le monde entier. L’outil étoffe son offre de transports en proposant désormais aussi du train vers Londres avec Eurostar, depuis Bruxelles, Paris et Lille avec la formule Train + Hôtel.



Relié à un connecteur de transports ferroviaires, le moteur « Train+Hôtel » vous permet de proposer à vos clients des offres sur-mesure incluant tout le réseau Eurostar au démarrage, complété progressivement par d’autres réseaux comme SNCF, Thalys, Amtrak, Trenitalia, Italo, etc.



Offrez à vos clients les nombreux avantages d'un trajet en Eurostar :



✅ Rapide : arrivée à Londres en seulement 2h17 depuis Paris, Gare du Nord

✅ Pratique : arrivée directe à la gare de St Pancras dans le centre-ville de Londres

✅ Nombreux départs : 1 train par heure en moyenne

✅ Pas de contrainte pour voyager : les passagers n'ont pas de limitation de poids pour leurs bagages

✅ Confortable : wifi gratuit, prise sous chaque siège, bar buffet...



2/ Dynamic packages : offrez un « Carnet de voyage » personnalisé à vos clients