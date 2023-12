MisterFly Pro : Plus de 1,2 Million d’hébergements pour vos clients Hôtels, Appartements, Locations de vacances, B&B, Auberges de jeunesse … au meilleur prix.

Spécialiste de la réservation de voyages en ligne, MisterFly Pro innove en continu pour séduire les professionnels du tourisme, grâce à des outils de vente efficaces et à une équipe de 240 collaborateurs.

MisterFly Pro propose la gamme de produits la plus large du marché : Billets d’avion, Hébergements, Dynamic packages, Locations de voitures et Transferts.



Rédigé par Yannick Houël le Lundi 18 Décembre 2023

L’hébergement : une longue histoire, un véritable savoir-faire ! Lyon, qui lance son premier moteur de réservation d'hébergements.



Dix ans plus tard, l’équipe composée de 50 personnes, gèrent les contenus hébergements disponibles sous les différentes marques du groupe DIGITRIPS (dont MisterFly Pro) ce qui représente plus de 500 000 réservations par an.



La plateforme de réservation n’a jamais cessé d’évoluer. C’est aujourd’hui :



● Plus de 1,2 million de logements dont 160 000 en France métropolitaine, 3000 en Corse et 2000 dans les DOM-TOM



● La typologie d’hébergements la plus large possible : des hôtels, appart-hôtels, appartements, résidences de vacances, lodges, riads, hébergements de plein-air, campings, motels, auberges de jeunesse, villas, chalets ….



● Plus de 8000 contrats exclusifs avec des hôteliers



● Des connectivités avec les plus grandes chaines hôtelières : Accor, Best Western, Marriott, Hilton, NH hôtels, Grecotel, Appart’City...



● Plus de 50 sources de contenus (Agrégateurs, DMCs, OTAs) agrégés dans un même flux



Les contenus sont accessibles via 3 solutions de distribution :



● Un site de vente B2B (Web agent Tool) :



● Des sites B2B2C en marque blanche, 100% personnalisables aux couleurs du partenaire



● Un accès API pour automatiser les réservations.

L'aventure commence en 2013 sous la marque H-resa, basée à, qui lance son premier moteur de réservation d'hébergements.Dix ans plus tard, l’équipe composée de, gèrent les contenus hébergements disponibles sous les différentes marques du groupe(dont) ce qui représente plus deLa plateforme de réservation n’a jamais cessé d’évoluer. C’est aujourd’hui :dont 160 000 en France métropolitaine, 3000 en Corse et 2000 dans les DOM-TOM: des hôtels, appart-hôtels, appartements, résidences de vacances, lodges, riads, hébergements de plein-air, campings, motels, auberges de jeunesse, villas, chalets ….● Plus deavec des hôteliersavec les plus grandes chaines hôtelières : Accor, Best Western, Marriott, Hilton, NH hôtels, Grecotel, Appart’City...(Agrégateurs, DMCs, OTAs) agrégés dans un même fluxLes contenus sont accessibles via● Un site de vente B2B (Web agent Tool) : misterflypro.com ● Des sites B2B2C, 100% personnalisables aux couleurs du partenairepour automatiser les réservations.

Des services exclusifs : Le tracker Hôtel Best Price : en l’activant lors d’une réservation d’hébergement, ce tracker va détecter pour vous une baisse potentielle de prix. L’écart de prix entre la réservation initiale et la nouvelle, vous permettra alors de générer une marge supplémentaire.

Un engagement de qualité et transparence : les hébergements avec une note client inférieure à 6 sur 10 ne sont pas vendus sur notre plateforme. Par souci de transparence MisterFly Pro affiche aussi ses propres avis clients et ceux de Trip Advisor.



Un service de pré-vérification avant départ, exclusif et automatique : les équipes MisterFly Pro prennent contact avec l’établissement la veille de l’arrivée pour s’assurer que votre client est bien attendu.



La gestion dynamique de vos marges via votre espace Agence, pour enregistrer vos mark-up afin qu’elles soient automatiquement intégrées aux prix affichés en page de résultats. Vous pourrez aussi les réajuster à la hausse ou à la baisse, en fin de résa.



Un programme de fidélité « Smile Angels » pour vous récompenser ! A chaque vente, vous cumulez des points (affichés dans vos résas) et bénéficiez de sublimes cadeaux. RDV sur

: les hébergements avec une note client inférieure à 6 sur 10 ne sont pas vendus sur notre plateforme. Par souci de transparence MisterFly Pro affiche aussi ses propres avis clients et ceux de Trip Advisor.: les équipes MisterFly Pro prennent contact avec l’établissement la veille de l’arrivée pour s’assurer que votre client est bien attendu.via votre espace Agence, pour enregistrer vos mark-up afin qu’elles soient automatiquement intégrées aux prix affichés en page de résultats. Vous pourrez aussi les réajuster à la hausse ou à la baisse, en fin de résa.A chaque vente, vous cumulez des points (affichés dans vos résas) et bénéficiez de sublimes cadeaux. RDV sur Smile-angels.com

Un moteur de réservation simple, rapide et intuitif ! Un mobil-home en Bretagne avec vue mer et possibilité d’annulation gratuite ?



Une auberge de jeunesse dans le centre-ville de Barcelone pour moins de 60 € ?



Un appart-hôtel en pension complète aux Canaries pour un couple avec bébé ?



Un hôtel éco-responsable proche de la Gare du Nord ?



Un palace 5 étoiles à Manille avec spa et parking ?



Trouvez l'hébergement de votre choix grâce au formulaire de recherche qui vous permettra de chercher par : Ville, zone géographique, carte, hôtel, adresse, aéroport, gare ou point d'intérêt.



Vous pourrez affiner et qualifier la recherche grâce à un éventail de filtres et de tris :



● Type d’hébergements

● Nombre d’étoiles

● Type de pensions

● Localisation géographique

● Budget

● Avis Trip Advisor et notes des clients

● Equipements et services



En seulement quelques clics, vous pourrez immédiatement répondre à votre client en lui proposant des offres disponibles et adaptées.



S’il hésite entre plusieurs établissements, enregistrez-les dans vos favoris. Vous les retrouverez ainsi facilement lorsqu’il sera décidé.



Une mine d’infos sur chaque offre : des galeries photos, des descriptifs détaillés, le choix du type de chambres et de pensions, des plans d’accès, les avis et notes clients, le check-in/check-out ainsi que les conditions de modification/annulation et les dates butoirs.



Encore une hésitation ? Pas de souci, vous pouvez prendre des options sans engagement, ou trouver un hôtel avec annulation gratuite jusqu’à la date de départ.



Annuler ou Modifier votre réservation 100 % en ligne ! Retrouvez chaque réservation dans l’espace « Ma réservation » sur votre site misterflypro.com



L’espace « Ma réservation » regorge d’informations au sein d’un menu dynamique :



● Infos produits

● Documents de voyage / Vouchers

● Modification ou annulation

● Paiements et factures

● Infos GDS

● Dépôt de réclamation

● Duplication et ajout de résa.



C’est à partir de là que vous pourrez effectuer toutes vos actions en ligne, mais aussi accéder à des FAQ contextualisées.



Un service d’urgence 24h/24 pour les clients à destination : Les équipes MisterFly assurent l'assistance de votre client en cas de besoin à destination.

Des numéros d’urgences disponibles 24h/24 sont communiqués dans les documents de voyage.



Les agents de voyages MisterFly Pro sont disponibles pour vous accompagner du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 10h à 19h, via un live-tchat accessible à partir de vos résas mais aussi en « avant-vente », ainsi que toute votre équipe commerciale joignable par téléphone.



Réserver un hébergement sur MisterFly Pro : C’est non seulement la garantie d’offrir à vos clients un choix extrêmement large de types d’hébergements dans le monde entier mais c’est aussi la promesse de leur assurer des prix compétitifs uniques et un service client de qualité en cas de problème, qui feront toute votre valeur ajoutée.







Au 01 70 38 70 70 ou

Notre site :



Vous n’êtes pas encore inscrit ? Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous assister et venir vous rencontrer :Au 01 70 38 70 70 ou commercial@misterfly.com Notre site : www.misterflypro.com Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est gratuit et c’est par ici

Lu 212 fois Notez

Dans la même rubrique : < > OnSpot révèle sa stratégie en IA lors de son séminaire annuel Voyagez à Travers le Monde Sans Frais d'Itinérance : La Révolution de l'eSIM avec Ubigi