MisterFly Pro : Un moteur de location de voiture qui cartonne ! La meilleure sélection de loueurs, de catégories et de prix.

MisterFly Pro offre au travers de son site B2B, la gamme de produits touristiques la plus complète du marché via ses 5 moteurs de réservation : Vols, Hébergements, Dynamic packages, Locations de voitures et Transferts.

Son moteur Voitures, ultra apprécié par les 10 000 agents de voyages en France et au Benelux qui l’utilisent au quotidien, compare pour vous les meilleures offres de locations sur toute la planète.



Rédigé par Yannick Houël le Lundi 5 Février 2024

Louer un véhicule sur MF Pro, c’est l’assurance de proposer à vos clients une profondeur et une variété d’offres pour tous les budgets, que ce soit dans le cadre d’un voyage touristique ou d’affaires.



L’ajout de services optionnels réservables en ligne est aussi un atout qui vous permettra de vous démarquer, en proposant une offre plus complète et plus attractive.



Le comparateur va mettre en concurrence plus de 20 000 bureaux de location à travers le monde et filtrer les propositions en fonction du meilleur rapport qualité-prix,





17 000 locations de voiture réservées en 2023 Depuis son lancement début 2019, le moteur connait un succès sans faille. Ses atouts ?



● Un catalogue de 170 loueurs dans 160 pays

Toutes les grandes enseignes et les loueurs locaux par destination sont référencés. MF Pro ne sélectionne que des partenaires professionnels, fiables et dignes de confiance.



● Une profusion de catégories de véhicules

De la mini-eco à la compacte, du monopace au cabriolet, l’éventail est très complet.



● Des locations « clé en main »

Incluant le kilométrage illimité (majoritairement), une assurance tous risques (LDW), une assurance responsabilité civile pour le conducteur (ou "assurance au tiers") et les taxes locales.



● Des tarifs négociés

Pour pouvoir soumettre à vos clients, la formule de prix la plus intéressante.



● Un outil de vente ultra intuitif

Simple, épuré, complet, il séduit illico.



Plein de facilités pour bien vendre Annulation gratuite

Une grande partie des offres est annulable sans aucun frais jusqu'à 48h avant la prise du véhicule.



● Prise d’option

Réservez un véhicule gratuitement en posant des options sans engagement.



● Des services additionnels

Réservables en amont, comme l'ajout d'un conducteur ou d'un siège enfant.



● Plein de critères pour affiner vos recherches

Des tris par loueur, par catégorie ou spécificité de véhicule, par équipement.



● Sur chaque offre, une multitude d’infos pour rassurer le conducteur

Liste des assurances incluses, franchises, montant de la caution, infos comptoir du loueur, ses horaires d’ouverture, navette éventuelle, politique d’annulation, de restitution, etc.



● Remboursement de franchise réservable en ligne

Ça évite à votre client de le faire sur place et c'est moins cher.



● Restitution possible dans une autre station

Les frais d’abandon (à régler sur place) sont fournis on-line.



● Un contrôle qualité

MisterFly prend en compte l'avis de vos clients afin d'améliorer continuellement son offre.



● Une location de voiture vendue = une récompense !

Notre programme de fidélité « Smile Angels » vous permet de cumuler des points pour chaque location de voiture vendue et de les convertir en cadeaux tout au long de l’année. Rdv sur :

Gérez vos réservations 100% en ligne Via votre espace dédié « Gérer mes réservations », vous avez la main sur vos locations de voitures pour effectuer toutes vos demandes 7j/7 et 24h/24, via diverses fonctionnalités en ligne.



Pour tout besoin complémentaire, les 100 agents MisterFly sont disponibles pour vous accompagner du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 10h à 19h, via un tchat en ligne accessible à partir de vos réservations.



Conseils importants à partager avec vos clients Les cartes bancaires à présenter lors du retrait du véhicule :



● Votre client doit posséder une carte bancaire internationale pour retirer son véhicule à destination. Elle sera utilisée par le loueur afin de préautoriser une caution bancaire. Il devra s’assurer en amont d’avoir un plafond suffisamment approvisionné pour cette préautorisation.



● La plupart des pays hors UE exigent la présentation d’une carte de crédit (carte à débit différé) car elle constitue un gage de solvabilité pour le loueur, et non d’une carte de débit (carte à débit immédiat).



● Au sein de l’UE, la location est possible avec une carte de débit, mais dans ce cas votre client risque de se voir imposer sur place, la souscription d’une assurance "rachat de franchises" par le loueur. Il est donc important de bien l’informer sur ce point.



● Dans tous les cas, il devra présenter :

• une carte de crédit au nom et prénom du conducteur

• une carte de crédit physique, donc pas de cartes virtuelles

• Pas de carte prépayée de type Electron, Maestro, N26, etc



● Certains loueurs peuvent exiger 2 cartes de crédit pour des voitures de catégorie haut de gamme. Ce détail est précisé dans le "détail du tarif" du véhicule choisi et sur le bon d'échange de votre client.



Vigilance sur les services additionnels proposés sur place, sur certaines destinations :



Certains loueurs (majoritairement en Italie, Espagne & ses îles) pratiquent des prix extrêmement attractifs en basse saison (moins de 5€ par jour). Ces tarifs s’expliquent par le fait qu’ils détiennent des stocks de voitures très importants qu’ils parviennent à écouler normalement en haute saison (en pratiquant des prix quasi similaires à leur concurrents), mais qu’ils sont contraints de "brader" en saison creuse pour faire tourner leurs parcs automobiles.

En contrepartie, ces loueurs peuvent être plus insistants qu’ailleurs avec vos clients, en les incitant à souscrire des options supplémentaires qui ne sont pas obligatoires. C'est une pratique non réglementaire mais très courante. Nous vous invitons vivement à transmettre ces informations à vos clients pour éviter toute déconvenue.







Au 01 70 38 70 70 ou

Notre site :



Vous n’êtes pas encore inscrit ? Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous assister et venir vous rencontrer :Au 01 70 38 70 70 ou commercial@misterfly.com Notre site : www.misterflypro.com Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est gratuit et c’est par ici

