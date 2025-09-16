Patrick Métivier nommé directeur général de KEEPCALL

Patrick Métivier est le directeur général de KEEPCALL - Photo : JDL
En parallèle de ses fonctions chez Rail Charter Services, Patrick Métivier est devenu, le 1er septembre 2025, directeur général de KEEPCALL, le centre de contact client spécialiste du secteur du tourisme depuis 25 ans.
Il apporte dans ses bagages "une expérience et une vision stratégique qui marqueront une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise", indique un communiqué officiel du Groupe, dont l'ambition est d'"offrir une expertise inégalée et des solutions de relation client toujours plus innovantes et performantes".
"L'arrivée de Patrick est une formidable nouvelle pour KEEPCALL et pour l'ensemble de nos partenaires, a déclaré Brigitte Hawawini, la gérante de KEEPCALL.
Son expérience exceptionnelle, sa connaissance intime des enjeux des tour-opérateurs, des distributeurs et de tous les acteurs du voyage, ainsi que sa vision orientée client et digital, sont des atouts majeurs. Je suis convaincue que sous sa direction, KEEPCALL va franchir un nouveau cap, en consolidant son excellence opérationnelle et en accélérant son innovation au service de la performance de nos clients."
Patrick Métivier : un poste sur-mesure chez KEEPCALL
Depuis un quart de siècle, KEEPCALL - spécialisé exclusivement dans les métiers du voyage, de l'hébergement et du transport - apporte des solutions sur-mesure pour la gestion de la relation client B2B et B2C : conseil, vente, service après-vente, gestion des réclamations, support technique, en s'appuyant sur des équipes d'agents de voyages formés et passionnés.
Basée sur deux sites en région lyonnaise, l'entreprise emploie environ 120 professionnels experts dans la vente et le conseil de produits touristiques.
"Le secteur du tourisme est en pleine mutation, et la relation client est plus que jamais un levier stratégique de différenciation.
Mon ambition est de m'appuyer sur l'ADN de KEEPCALL, cette culture de l'excellence et cette connaissance fine du voyage, pour développer de nouveaux services et accompagner nos clients face aux défis de demain, a ajouté, pour sa part, Patrick Métivier. Ensemble, nous allons continuer à faire de KEEPCALL la référence incontournable des centres de contact pour le tourisme", a précisé le nouveau DG, dont le poste a été créé pour l'occasion.
Personnalité respectée du secteur, Patrick Métivier a passé 27 ans au sein de Belambra Clubs, où il a occupé des postes clés qui lui ont permis de développer une expertise à 360° du secteur. Il y a notamment été Responsable Organisation et Information, avant de piloter le développement international, puis de prendre en charge des directions stratégiques comme le digital, le marketing et les ventes.
Plus récemment, il occupait le poste de Président-Directeur Général de Carrefour Voyages. Durant son mandat, il a mené avec succès la transformation du réseau, confirmant sa capacité à diriger des projets d'envergure et à piloter la croissance dans un environnement concurrentiel.
