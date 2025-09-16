TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Patrick Métivier nommé directeur général de KEEPCALL

Il apporte son expérience et sa vision stratégique pour le développement de l'entreprise


Figure bien connue du secteur du tourisme, Patrick Métivier a pris la direction générale de KEEPCALL, le 1er septembre 2025.


Rédigé par le Mardi 16 Septembre 2025

Patrick Métivier est le directeur général de KEEPCALL - Photo : JDL
Patrick Métivier est le directeur général de KEEPCALL - Photo : JDL
CroisiEurope
En parallèle de ses fonctions chez Rail Charter Services, Patrick Métivier est devenu, le 1er septembre 2025, directeur général de KEEPCALL, le centre de contact client spécialiste du secteur du tourisme depuis 25 ans.

Il apporte dans ses bagages "une expérience et une vision stratégique qui marqueront une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise", indique un communiqué officiel du Groupe, dont l'ambition est d'"offrir une expertise inégalée et des solutions de relation client toujours plus innovantes et performantes".

"L'arrivée de Patrick est une formidable nouvelle pour KEEPCALL et pour l'ensemble de nos partenaires, a déclaré Brigitte Hawawini, la gérante de KEEPCALL.

Son expérience exceptionnelle, sa connaissance intime des enjeux des tour-opérateurs, des distributeurs et de tous les acteurs du voyage, ainsi que sa vision orientée client et digital, sont des atouts majeurs. Je suis convaincue que sous sa direction, KEEPCALL va franchir un nouveau cap, en consolidant son excellence opérationnelle et en accélérant son innovation au service de la performance de nos clients."

Patrick Métivier : un poste sur-mesure chez KEEPCALL

Autres articles
Depuis un quart de siècle, KEEPCALL - spécialisé exclusivement dans les métiers du voyage, de l'hébergement et du transport - apporte des solutions sur-mesure pour la gestion de la relation client B2B et B2C : conseil, vente, service après-vente, gestion des réclamations, support technique, en s'appuyant sur des équipes d'agents de voyages formés et passionnés.

Basée sur deux sites en région lyonnaise, l'entreprise emploie environ 120 professionnels experts dans la vente et le conseil de produits touristiques.

"Le secteur du tourisme est en pleine mutation, et la relation client est plus que jamais un levier stratégique de différenciation.

Mon ambition est de m'appuyer sur l'ADN de KEEPCALL, cette culture de l'excellence et cette connaissance fine du voyage, pour développer de nouveaux services et accompagner nos clients face aux défis de demain, a ajouté, pour sa part, Patrick Métivier. Ensemble, nous allons continuer à faire de KEEPCALL la référence incontournable des centres de contact pour le tourisme", a précisé le nouveau DG, dont le poste a été créé pour l'occasion.

Personnalité respectée du secteur, Patrick Métivier a passé 27 ans au sein de Belambra Clubs, où il a occupé des postes clés qui lui ont permis de développer une expertise à 360° du secteur. Il y a notamment été Responsable Organisation et Information, avant de piloter le développement international, puis de prendre en charge des directions stratégiques comme le digital, le marketing et les ventes.

Plus récemment, il occupait le poste de Président-Directeur Général de Carrefour Voyages. Durant son mandat, il a mené avec succès la transformation du réseau, confirmant sa capacité à diriger des projets d'envergure et à piloter la croissance dans un environnement concurrentiel.

Lu 1102 fois

Tags : keepcall, patrick metivier
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

Patrick Métivier nommé directeur général de KEEPCALL

Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?

Okinawa : l'archipel se dévoile avec un nouveau webinaire

"Territoires d’Histoire(s)" : un milliard d'euros pour la valorisation du patrimoine

Christophe Lavaut (Val d'Isère Tourisme) rejoint Aintourisme

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

JMB VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDD - (Grenoble (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

JET TOURS - Délégué Commercial Sud-Est H/F - CDI - (Entre Marseille et Nice)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AUSTRAL LAGONS - Commercial expérimenté BtoB H/F - CDI - (Région Rhône-Alpes)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?
Partez en France

Partez en France

"Territoires d’Histoire(s)" : un milliard d'euros pour la valorisation du patrimoine

"Territoires d’Histoire(s)" : un milliard d'euros pour la valorisation du patrimoine
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Okinawa : l'archipel se dévoile avec un nouveau webinaire

Okinawa : l'archipel se dévoile avec un nouveau webinaire
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

AEGEAN et IndiGo concluent un accord de partage de codes

AEGEAN et IndiGo concluent un accord de partage de codes
Transport

Transport

Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?

Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie

Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Paris : le Four Seasons Hotel George V dévoile son nouveau visage

Paris : le Four Seasons Hotel George V dévoile son nouveau visage
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat

Hcorpo et Booking.com renforcent leur partenariat
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias