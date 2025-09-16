Patrick Métivier nommé directeur général de KEEPCALL

une expérience et une vision stratégique qui marqueront une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise

offrir une expertise inégalée et des solutions de relation client toujours plus innovantes et performantes

L'arrivée de Patrick est une formidable nouvelle pour KEEPCALL et pour l'ensemble de nos partenaires

Son expérience exceptionnelle, sa connaissance intime des enjeux des tour-opérateurs, des distributeurs et de tous les acteurs du voyage, ainsi que sa vision orientée client et digital, sont des atouts majeurs. Je suis convaincue que sous sa direction, KEEPCALL va franchir un nouveau cap, en consolidant son excellence opérationnelle et en accélérant son innovation au service de la performance de nos clients.