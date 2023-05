Qu’est-ce que la Responsabilité Civile Professionnelle ? Votre contrat actuel est-il au juste prix ? ASSUREVER vous aide à y voir plus clair

Vous vous demandez si la couverture dont vous disposez aujourd’hui est adaptée à vos besoins ? Vous vous demandez si vous payez votre RCP au juste prix ? Contactez nos experts de la Gamme Pro par courriel gammepro@assurever.com ou par téléphone en contactant notre responsable commercial Gabriel SIMON au 06.46.39.22.10

Une assurance permet de se prémunir des conséquences résultant d'un dommage causé à un tiers. Ainsi l'assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) couvre l'entreprise qui cause un dommage à un tiers dans le cadre de l'exercice de son activité.L'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n'est pas une assurance obligatoire pour toutes les entreprises, bien qu'elle soit vivement recommandée car elle sécurise l'entreprise. Toutefois, cette règle est assortie d'une exception : les professions réglementées. Parmi ces professions réglementées figure l'activité d'agence de voyage.La vente de voyages et de séjours est régie par le Code du Tourisme dans le but de protéger les voyageurs et de leur assurer une prestation de qualité. De ce fait,Elle est une condition sine qua none avec la garantie financière pour pouvoir exercer,, des prestataires de services ou des tiers par suite de fautes, erreurs, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L211-1 et L211-4 du Code du tourisme. Cela concerne les dommages matériels, immatériels et corporels.Les dommages corporels et matériels sont simples à comprendre, on peut les illustrer par l'exemple suivant : lors d'un séjour dans un club, une cliente glisse sur le sol mouillé en allant à la piscine (dommage corporel), dans sa chute la cliente a cassé son appareil photo (dommage matériel).Les dommages immatériels concernent les dommages économiques, financiers ou encore moraux. On distingue deux types :- les dommages immatériels consécutifs : ils sont directement liés à un dommage matériel ou corporel défini au contrat. Ainsi, si nous reprenons l'exemple précité, la cliente à son retour à son domicile ne peut reprendre son activité professionnelle ce qui génère une perte de salaire et/ou a besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les gestes de la vie quotidienne.- les dommages immatériels non consécutifs : ils ne sont pas directement liés à un dommage corporel ou matériel défini au contrat.