Christine Petyt espère pouvoir prochainement travailler avec des OTA comme Cdiscount Voyages ou Lidl Voyages, mais pour cela elle doit d'abord disposer d'un flux Orchestra. " Europa Park dispose d'une API à laquelle nous pourrions être connectés directement et aller beaucoup plus vite et faire du volume ", nous explique-t-elle.



Quant au modèle économique, ResaReva est rémunérée par Europa Park sur un montant fixe, et négocie avec les agences ou les réseaux partenaires le taux de commission. " Pour les commissions, nous leur faisons la facture au prix net, et ils obtiennent le montant de la commission en calculant la différence entre le prix facturé au client et celui sur la facture. Nous négocions réseau par réseau, et nous sommes bien plus généreux que Disney ", ajoute Christine Petyt.



En machine, toutes les configurations possibles ont été pensées : entrée à Europa Park et/ou à Rulantica (le parc aquatique) avec l'hébergement (en 4* et 4*sup mais aussi avec des hôtels partenaires en dehors du parc), ainsi que le nombre de nuitées en fonction de l'heure d'arrivée et de départ. Pour info, Europa Park pratique peu le yield dans ses tarifs d'entrée, les prix restent relativement linéaires tout au long de l'année.



La réservation est aussi accessible pour les groupes. A noter que pour les réservations des chambres de catégorie supérieure, le professionnel devra envoyer une demande à ResaReva.



Deux personnes à temps plein et une autre à temps partiel sont en charge de la gestion de la plateforme. " Ca marche très bien, nous avons des demandes tous les jours ", s'enthousiasme Christine Petyt, qui souhaite désormais communiquer davantage sur le projet.