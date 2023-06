RH : comment TUI France est passée à une organisation plus collaborative 🔑

En janvier 2018, grâce à une passerelle interne, j’ai basculé dans le monde des RH, en tant que responsable juridique et relation social jusqu’à décembre 2020.



J’ai repris mes études et suis diplômée depuis 2021 d’un MBA en management des Ressources Humaines. J’ai voulu compléter la pratique par la théorie.



Non, mais cela a été un beau challenge à relever. Il a fallu reconstruire TUI et malheureusement nous séparer de collaborateurs.



Aujourd’hui, TUI France compte 360 collaborateurs fixes. Avec les saisonniers, au pic de la saison, nous pouvons atteindre 800 collaborateurs.

Mes missions évoluent en fonction de l’évolution de TUI France. Au sortir de la crise, TUI France était revenu à un noyau en termes d’effectif et d’activité, mon rôle a été de redéployer une nouvelle structure.



J’ai travaillé à repenser l’organisation, en lien avec la direction générale, les managers, les salariés. Pour créer le nouveau TUI France, nous avons recueillis les avis de tous.



Au niveau RH, nous sommes plus tournés vers le marketing et la communication que sur l’administratif. C’est un véritable enjeu.



Il y a quelques années, nous étions une direction du personnel. Aujourd’hui, nous sommes une direction des relations humaines. Les collaborateurs viennent nous voir pour partager des idées. Nous sommes sur une organisation collaborative.