Raphaël Torro : "J'aimerais que l'APST puisse évoluer dans son rôle d'ouverture aux jeunes" 🔑

Lors de mon précédent mandat d’administrateur, j’ai connu la phase de reconstruction de la caisse de garantie, en sortie de crise du Covid.



J’ai par ailleurs, conservé ma mission au sein du Comité des adhésions qui se réunit avant chaque Conseil d’Administration et, depuis un an, je fais des rencontres fantastiques avec les futurs acteurs de la profession en tant que délégué régional.

Je me définis comme un entrepreneur passionné, j’aime traiter les dossiers complètement et parfaitement.



Ma présence au sein du conseil d’administration me permettrait d’être actif dans toute la chaîne de traitement, par le biais du conseil apporté aux futurs entrepreneurs et de l’analyse des nouveaux dossiers. Un entrepreneur en pleine activité et au fait de toutes les actualités de notre secteur !



Notre métier évolue, certaines règles doivent s’adapter à une nouvelle approche de la vente de prestations touristiques et donc j’aurai à cœur de faire évoluer la caisse de garantie dans une dynamique plus positive, plus en phase avec notre écosystème.



Il est parfois compliqué pour un jeune entrepreneur d’apporter les contre-garanties obligatoires. L’accompagnement des talents de demain et des acteurs établis ne présentant pas de risques majeurs est nécessaire avec l’ajustement progressif des contre-garanties.



Il est du rôle de l’APST d’accompagner et d’encourager les adhérents à se développer et non pas de les décourager ou de les empêcher par des contre-garanties impossibles à fournir.