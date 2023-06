L'adoption de ce nouveau paradigme de recrutement nécessiteLes entreprises doivent développer des méthodes efficaces pour attirer et évaluer les candidats sans expérience spécifique dans le secteur.Cela peut inclure des techniques de recrutement non traditionnelles, comme l’utilisation des réseaux sociaux, ainsi que des processus de sélection qui valorisent les compétences transférables et le potentiel d'apprentissage plutôt que l'expérience spécifique dans le secteur.Les entreprises doivent être prêtes à investir dans des programmes de formation intensifs pour préparer leurs nouvelles recrues à réussir dans le secteur des agences de voyages.Cela peut impliquer la mise en place de formations en ligne, de mentorat et de conseils personnalisés pour aider les nouveaux employés à se familiariser rapidement avec leurs nouvelles responsabilités.Revenons à David Eisen et son agence de voyages LuxRally Travel : il n’embauche que des candidats sans expérience préalable en agence de voyages etoù elles peuvent apprendre à leur propre rythme et revenir en arrière si nécessaire.Il a compris que s’il voulait obtenir des résultats différents, il devait faire les choses autrement.C’est aussi pourquoi, alors que 70 % des agents de voyages américains ont plus de 55 ans, selon une étude de 2013 de l'American Society of Travel Advisors, l'âge moyen des agents LuxRally est seulement de 29 ans.Il est peut-être temps pour les agences de voyages d'embrasser ce nouveau modèle de recrutement. L'embauche de candidats sans expérience préalable en agence de voyages peut présenter des défis, mais elle offre également des opportunités uniques d'innovation et de renouvellement.Il n'est pas nécessaire d'abandonner complètement le recrutement de candidats expérimentés. Cependant, il est essentiel de reconnaître la valeur que les candidats sans expérience peuvent apporter et de faire de la place pour eux dans la stratégie de recrutement globale de l'entreprise.En fin de compte, l'objectif de toute entreprise est d'assembler la meilleure équipe possible. Pour y parvenir, il est crucial de ne pas se limiter aux normes classiques de recrutement, mais plutôt d'adopter une approche plus ouverte et inclusive.C'est en embauchant des candidats aux profils diversifiés, qu'ils aient ou non une expérience préalable en agence de voyages, que les entreprises peuvent vraiment se démarquer et prospérer dans le secteur concurrentiel du tourisme organisé.L'ère des nouvelles approches de recrutement est là. Il est grand temps pour les agences de voyages de l'adopter, d'investir dans la formation et l'éducation de ces nouveaux venus et ainsi d'ouvrir la porte à une innovation et à une croissance sans précédent.