Emploi : quelles pistes pour assurer ses recrutements ?

« ça n’a pas été facile. Nous avons reçu peu de candidatures et pas forcément en adéquation »,

« Les salaires sont 10% à 20% plus élevés que ce que l’on pratiquait il y a 2 ou 3 ans »

« C’est légitime, mais nous sommes encore en convalescence. Pour absorber les hausses de salaires, il faudrait augmenter les prix des séjours et les marges... dans un contexte où les tarifs sont déjà hauts avec le dollar et le pétrole, c’est compliqué. On n’ose pas trop »

« les horaires et le télétravail »

« Je ne suis pas contre le télétravail à partir du moment où il ne perturbe pas les équipes. Quand on est une petite équipe comme la mienne, on ne peut pas avoir tout le monde à la maison. Nous avons apporté cette souplesse, qui n’était pas réclamée auparavant »,

« C’est l’un des plus grands changements depuis le covid-19, reconnait Guy Zekri. Les tour-opérateurs sont basés à Paris, mais plus personne n’habite la capitale.



Les salariés vivent dans les départements limitrophes et doivent prendre les transports, qui connaissent en permanence des problèmes. Nous autorisons une journée de télétravail par semaine, mais c’est toujours complexe à organiser »,

« De nombreux candidats souhaitent faire du télétravail. Quand ils sont en télétravail non-stop, ils en ont marre, c’est assez compliqué à gérer",

"Le bassin d’emplois n’est pas extensible »

« Je reçois des CV auxquels je réponds, puis je n’ai plus aucune nouvelle. C’est assez frustrant »

Chez Alpitour , si des recrutements ont abouti,reconnaît Patrice Caradec, président d'Alpitour France.Pour répondre à ses besoins en personnel,, souligne Patrice Caradec.Sortie de crise, inflation... pas simple de répondre à cette demande, dans le contexte actuel., affirme Jean Eustache, PDG d'AmériGo, voyagiste spécialiste des Amériques du Nord au Sud.Parmi, cite Patrice Caradec.Longtemps tabou, le télétravail s’est imposé pendant la crise sanitaire et reste un acquis. Pour autant, il s’agit d’une véritable usine à gaz dans la gestion de personnel.précise le patron d’Alpitour France qui octroie un peu plus d'un jour par semaine de télétravail.affirme le DG de Beachcomber Tours.observe le PDG d'AmeriGo, implanté à Senlis (Oise). Une autre difficulté., regrette Jean Eustache, qui s'ouvre désormais à des profils issus de l’hôtellerie.Sur un marché de l'emploi à la faveur des candidats, le ghosting est de mise., ajoute le PDG d'AmeriGo.