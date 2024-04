démission consciente

Le conscious quitting sous le terme de «», met en exergue la volonté des collaborateurs à travailler dans un environnement «» et respectant certaines valeurs sociales, humaines, morales et environnementales, en lien avec la RSE, sujet sensible dans les entreprises et des formations proposées dans de nombreuses écoles.Serait-ce un métier à la mode dans la prochaine décennie ?Au final, les salariés ont des valeurs mais quand ils ne reconnaissent pas dans une entreprise filent rapidement sans demander son reste, conscience professionnelle ou inconscience professionnelle ?Quand un salarié n’est plus «», il se montre à l’écoute d’opportunités, prospecte, sollicite son réseau, scrute les offres, flaire les entreprises dans lesquelles il pourrait potentiellement se sentir «».Et là, un nouveau terme émerge des USA, on qualifie cette façon de faire de « rage applying » soit « candidature enragée », tout simplement la personne en recherche, recherche activement et en outrance poussée par cette forte de volonté de voler seul et quitter crescendo son entreprise actuelle.Ah la fidélité a donc bien évolué depuis la génération baby-boom . «» et j’en passe avec les générations X, Y, Alpha etc etc…