« Le loisir représente une part de près de 30 %, le corpo 70%, dont près de 10 % d'activités MICE : transports groupes, mais aussi journées d'études, séminaires résidentielles, soirées d'entreprise »

« Cela nous permet de nous appuyer sur leurs solutions pour répondre à un besoin croissant de nos clients sur des événements simples, les journées d'études. Notre plus gros client réserve, via notre équipe Plus Voyage Events, à peu près 150 séminaires résidentiels et journées d'études par an. Il nous faut un appui technologique fort »

« Proposer quelque chose de différent était important pour pouvoir faire progresser Plus Voyage. Nos clients aujourd'hui sont des PME, PMI qui n'ont pas forcément de travel manager, ni d'acheteur. Ils ont des besoins de déplacement importants. Initialement, ils se débrouillaient seuls, réservaient auprès de la SNCF, d'Air France. Finalement, leurs besoins grandissent, ils ont besoin de data, de reporting, d'analytique intégrés à leur comptabilité. C'est là où le rôle de l'agence de voyage a du sens. »



Créée en 1992 par Karim Massoud, Plus Voyages est initialement une agence de voyages de quartier, spécialisée sur le loisir et la billetterie, qui a également participé à l'essor deAujourd'hui, Plus Voyages réalise, détaille la DG de Plus Voyages, qui a fait le choix de, poursuit Solenn Le Brazidec.Des PME et PMI avec des budgets entre 300 000 et 6-7 millions d’euros par an, qui se déplacent principalement en France et en train. D’ailleurs, si le train représentait il y a quelques années, 60% de transactions de Plus Voyages, aujourd'hui il se rapproche des 70% des volumes de dépenses des PME, PMI.