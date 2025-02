S. Maia (Pluxee) : "Si on n'anticipe pas, on explose le budget voyages" [ABO]

Concernant la NDC nous n’avons pas encore sauté le pas. Ce sera le cas dans quelques semaines. Ce n'était pas le sujet prioritaire à la création de Pluxee. Nous avons copié-collé le modèle Sodexo et faisons les ajustements au fur et à mesure.



Si NDC a été très nébuleux, la norme est relativement plus claire maintenant. Je pense que NDC est un levier d'économie. Je vois qu'il y a beaucoup plus de choix en termes de tarifs, et vraiment moins chers.

Certains parlent d'une formule hybride, avec des frais transactionnels fixes et un abonnement. Cela me semble intéressant.



Aujourd’hui, nous avons un système hybride. Nous payons des fees sur les déplacements et à l'année, et avons un système d’abonnement pour régler les services d’un account manager. Nous payons à l'année sa prestation qu'on l’utilise ou non.

Nous recherchons un partenariat solide avec l'agence, qui nous permette de garantir une qualité de service pour les voyageurs, une assistance à tout moment, mais aussi un accès aux meilleurs tarifs et surtout des reporting de qualité.

C'est d'avoir toutes les remontées, toutes les données dont on a besoin : reporting financer, RSE… et sans erreurs.



Ça m’est déjà arrivée, et quand il y a une erreur, que quelque chose ne fonctionne pas dans un reporting, c'est le travel manager qui doit regarder manuellement. C'est fastidieux.



Tous les mois, j'analyse le coût et le comportement des voyages. Je regarde le nombre de jours d'anticipation. Pour la RSE, j'extrais des données de l'agence et les transfère à l’équipe RSE qui utilise une autre méthodologie.