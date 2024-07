Supernova : cette agence qui a un "petit truc en plus" ! 🔑

2019 a été une année époustouflante, nous avons fait une année exceptionnelle

agrément vacances adaptées organisées

Ce n'est pas le Far West avec des gens qui font n'importe quoi. C'est très encadré

Les animateurs sont attirés par l'expérience humaine. Ils accompagnent des vacanciers exceptionnels.

Le recrutement est souvent terminé en avance, mais nous encourageons les candidatures. Être accompagnateur, c'est une aventure plus qu'un métier à plein temps

Depuis sa création en janvier 2019, Supernova a connu une croissance rapide. "" se remérore Julien Carret.La société a réalisé un chiffre d'affaires de. Cependant, l'année 2020, marquée par la pandémie de Covid-19 a limité l'activité, notamment pour les séjours adaptés.Grâce aux aides, l'agence a pu stabiliser ses finances en 2021, et a réussi à atteindre presque les niveaux de 2019. Depuis 2022, elle connaît une croissance sensible avecSupernova compte une quinzaine de salariés permanents répartiset les services transversaux.Pour organiser ces séjours, Supernova est immatriculée au registre d'Atout France et dispose d'un agrément spécifique appelé "", un processus rigoureux" nous explique le directeur. L'agence collabore étroitementHistoriquement, recruter des encadrants pour les séjours adaptés a été difficile. Contrairement à l' animation de colonies de vacances le concept de séjoursSupernova recrute des profils souvent issus du secteur médico-social, en soulignant la nature. "" nous confie Julien Carret.Supernova recrute actuellement : des animateurs, des producteurs et coordinateurs . "" précise le directeur.Il souligne que l'animation adaptée est souvent une seconde activité pour ceux qui ont déjà un emploi principal.