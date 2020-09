Tech4Islands Awards dévoile ses 12 finalistes... pour réinventer le tourisme d'après

● Advanced Microturbines (Italie) : La startup italienne a conçu une microturbine dirigée par une intelligence artificielle qui fournit aux plantes et aux cultures le niveau d'irrigation dont elles ont besoin en fonction du temps et des propriétés du sol.



● Aedes System (Nouvelle-Calédonie) : L’entreprise néo-calédonienne a développé un filtre écologique conçu à partir de pneus recyclés qui empêche la prolifération des moustiques dans leurs lieux de ponte.



● Cocorig (Polynésie française) : La startup polynésienne veut valoriser les déchets liés à la production du coprah en utilisant la bourre de coco. Le cordage en fibre de coco est imputrescible. Le projet-pilote vise à utiliser ces cordages en remplacement des cordages en polypropylène utilisés dans la perliculture.



● Desolenator (Pays-Bas) : L’entreprise hollandaise a conçu la première technologie de dessalement solaire thermique au monde. Elle a pour objectif de produire durablement de l’eau potable pour les îles.



● Eco-boat (Nouvelle-Calédonie) : L’entreprise néo-calédonienne a pour objectif de changer les méthodes d’entretien des coques des bateaux en réduisant l’utilisation des antifoulings.



● Energy Observer Developments (France) : L’entreprise française déploie des solutions énergétiques propres sur l’ensemble des territoires terrestres et maritimes, contribuant ainsi au développement du secteur hydrogène.



● Lyspackaging (France) : La startup française fabrique des emballages en matière végétale, biodégradables et compostables. Elle a développé la solution VEGANBOTTLE, fabriquée à partir des composants de la canne à sucre.



● Med.i.can (Polynésie française) : La startup polynésienne a développé une « infirmerie » mobile de télémédecine autonome afin d’apporter des soins de santé primaire dans les territoires non médicalisés.



● Myditek (Guadeloupe) : La startup guadeloupéenne développe des solutions numériques pour l’optimisation des processus de production agricole. Elle développe des objets connectés qui répondent aux besoins des agriculteurs dans leur quotidien.



● NUM SMO Technologies (Guadeloupe) : L’entreprise guadeloupéenne a développé SMO, un processeur compact et autonome qui utilise le soleil comme source principale d’énergie pour transformer les déchets ou la biomasse en hydrogène vert et en énergie.



● Seafloatech (France) : La startup française conçoit, fabrique et installe des modules flottants et réversibles pour la plaisance et les loisirs nautiques.



● Soel Yachts (Pays-Bas) : L’entreprise hollandaise associe l’architecture navale à l’expertise en intégration de systèmes afin d’offrir une nouvelle alternative durable au transport de passagers sur l’eau. Elle conçoit des bateaux électriques alimentés par des panneaux solaires.