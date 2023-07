Thaï Airways poursuit son redressement à marche forcée 🔑

Ainsi, elle s’est débarrassée notamment de ses 10 Boeing 747-400 et de neuf A340.

Avec la reprise du trafic, la compagnie avait un temps songé à remettre en service les A380, mais il semble que finalement ces appareils seront aussi vendus.



Dans le même temps, elle envisage d’acquérir de nouveaux avions, plus récents pour faire face à la reprise qui se confirme.



Des discussions seraient en cours pour acquérir dans les années qui viennent une vingtaine d’appareils long-courriers.



Déjà l'aéroport international de Bangkok Suvarnabhumi, est en surchauffe et la compagnie thaïlandaise reprend ses embauches pour faire face et répondre à l’affluence que l’on constate actuellement et qui devrait s’intensifier notamment avec le retour progressif d’importants flux en provenance de la Chine.



Les discussions seraient déjà en cours avec Boeing et Airbus pour pouvoir recevoir des avions dans les années qui viennent confiait le PDG de la compagnie lors de la dernière assemblée générale de IATA à Istanbul au début du mois de juin.



Des avions moyen-courriers type A321neo devraient aussi venir renforcer le réseau moyen-courrier.