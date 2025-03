The Palace Hotel de Madrid rejoint The Luxury Collection

Les intérieurs de The Palace ont été refondus par le studio Lázaro Rosa-Violán, qui a réussi à marier luxe classique et design contemporain. Le glamour et la sophistication sont au centre de ce design, rendant hommage aux personnalités exceptionnelles qui y ont séjourné, comme. Des tapis de laine ornés de créatures mythiques et d'illusions d'optique guident les clients à l'intérieur de l'hôtel, encadrés par des boiseries faites sur mesure, évoquant une forêt enchantée. Les murs sont ornés de peintures sur-mesure qui jouent avec la perception du spectateur, ajoutant un élément de surprise à l'expérience.Les, baignées de lumière naturelle, "célèbrent l'élégance classique et l'esprit dynamique" de Madrid . Les papiers peints réalisés à la main s'inspirent des paysages du, tandis que les mosaïques des salles de bains représentent une vue aérienne du Jardin botanique royal. Des éléments tels que les cheminées en marbre, les lustres de style Mid-Century et les étoffes somptueuses confèrent aux chambres une ambiance résidentielle raffinée., située sous le dôme de verre, est le. Ce restaurant et bar à cocktails propose une vision moderne de plats intemporels, préparés avec des ingrédients locaux et inspirés par les anciens clients de l'hôtel. Le menu inclut des plats comme la salade Waldorf de Pablo Picasso et le steak tartare de Julio Camba, fusionnant héritage et créativité., conserve sa réputation de musée vivant, avec un menu inspiré des classiques de la Pré-Prohibition et de la Prohibition, réinterprétés de manière contemporaine.