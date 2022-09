Thomas Cook : que sont devenues ses marques en France ? 🔑

Si pratiquement toutes les agences ont été reprises, toutefois cela n’a pas entraîné une hausse d’activité des points de vente.



« Globalement, les agences qui tournaient bien chez Thomas Cook ont été reprises par des concurrents. Nous n’avons pas gagné de nouveaux clients », note François Piot, de Prêt-à -Partir.



En revanche, la fin de l’activité tour-operating a permis de développer un vivier important de prospects.



« C’était un très gros TO Jet tours, qui pesait plus de 400 millions d’euros. Sa chute a profité à tous les TO, l’activité a ruisselé sur tous les concurrents. Forcément quand l’activité est repartie, après Covid, chacun a pu bénéficier de la disparition de Jet tours » , analyse Arnaud Abitbol, vice-président de Marietton Développement.



"Il est vrai que beaucoup d'anciens clients de Thomas Cook aficionados de cette formule se sont dirigés tout naturellement vers nos Club Marmara et nos Club Lookéa. La disparition de Thomas Cook a laissé un vide dans le marché du tourisme et plus précisément dans celui des villages clubs", commente Christophe Fuss, directeur général adjoint de TUI France.



Même constat dressé par Philippe Sangouard, pour NG Travel : « Depuis le redémarrage en juin 2021, c’est évident que tous les TO basés sur ce concept club ont une progression plus importante que les TO généralistes avec des circuits ou du « à la carte » .



A l’époque, le TO Jet tours représentait un volume intéressant. Cela a bénéficié à tous ceux qui font du club et à nous en particulier. En 2019, nous avions environ 50 clubs, aujourd’hui nous en avons une centaine. Nous ne sommes pas à périmètre constant, nous avons une évolution plus importante. »