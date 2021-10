Tour du Monde 2023 : MSC Croisières programme un second navire

Débutant son voyage en Méditerranée, le navire mettra le cap vers le sud-ouest, marquant des escales à Lisbonne au Portugal et Funchal sur l’île de Madère, puis Mindelo (Cap Vert), où le navire passera l’équateur pour arriver en Amérique du Sud.



11 destinations se présentent au Brésil, en Uruguay et au Chili, incluant deux jours à Rio de Janeiro (Brésil),en Argentine, à Buenos Aires, et à Ushuaia.



Après l’Amérique du Sud et la traversée de l’océan Pacifique Sud, les hôtes auront la chance de visiter les îles de Tahiti en Polynésie Française, ainsi que Rarotonga et Aitutaki dans les Îles Cook.



L’itinéraire continuera vers la Nouvelle-Zélande et l’Australie, marquant des escales à Auckland, Napier et Wellington, puis deux jours à Sydney.



Le navire desservira ensuite les plages isolées de Lifou et de Maré en Nouvelle Calédonie, Alotau avec leurs lagons turquoise, puis la Papouasie Nouvelle Guinée, l’île de Lombok en Indonésie, Singapour et Port Klang pour Kuala Lumpur en Malaisie.



Avant de faire la traversée du canal de Suez, les hôtes pourront faire d’autres découvertes avec une escale à Colombo (Sri Lanka) et une escale de deux jours à Mumbai (Inde), avant de rejoindre Sala lah (Oman) et Aqaba (Jordanie) pour visiter l’ancien site de Petra.



Sans jamais plus de 4 jours consécutifs en mer, les hôtes pourront également profiter de neuf nuits passées à quai dans les ports de Rio de Janeiro (Brésil, Buenos Aires (Argentine), Ushuaia (Argentine), Valparaiso (Chile), Callao (Pérou), Papeete (Tahiti), Sydney (Australie), Benoa (Indonésie) et Mumbai (Inde).



Lors de la MSC World Cruise 2023, 15 excursions sont comprises dans le prix de la croisière et des excursions supplémentaires peuvent bien entendu être réservées en avance ou pendant la croisière.



Le prix de la croisière autour du monde à bord du MSC Magnifica comprend : un forfait boissons, 15 excursions, 30% de remise sur le service de blanchisserie.



Les membres MSC Voyagers Club réservant leur Tour du Monde 2023 recevront une remise de 5%, et les membres Silver, Gold et Diamond pourront bénéficier en plus d’un crédit à bord de 50 €/$ par personne.



Cette offre est valable jusqu’au 21 novembre 2021. Les membres réservant leur billet pour le Tour du Monde 2023 tripleront leurs points selon l’ambiance choisie pour leur réservation. Ces points seront crédités au moment de la réservation.