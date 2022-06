Tourisme en France : le casse-tête de la reprise ! 🔑

Nous avons du business, beaucoup de business et énormément de business avec la clientèle française et le retour des Européens, et des marchés plus lointains Israël et Amérique

"C'est une exercice de jonglage permanent"

"Les prix explosent dans tous les secteurs : les tarifs dans les restaurants ont grimpé de 15 à 20%, dans les transports, l'autocar avec la hausse de carburant a aussi des prix en hausse, idem pour le train et l'avion. Même les sites de visites augmentent leur tarif ou nous imposent des conditions draconiennes"

Il faut faire partir les clients en 2022 sur des devis établis en 2020 avec des tarifs qui n'ont plus rien à voir... Ce sont des négociations avec les clients et les prestataires, et nous sommes obligés de rogner sur nos marges

" ajoute à son tour Patricia Linot présidente de France DMC Alliance et fondatrice et dirigeante de Travel Collection.De quoi réjouir les professionnels du tourisme contraints à des pauses forcées depuis mars 2020. Sauf qu'entreglisse Patricia Linot.explique Emmanuel Nesta.Pour ceux qui doivent encore écouler les avoirs dans le cadre de l'ordonnance du 25 mars 2020, c'est un véritable casse tête." ajoute Emmanuel Nesta qui en est même arrivé à annuler deux groupes car les tarifs étaient trop élevés.