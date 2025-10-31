Tourisme éthique : Un Monde Autrement veut élargir son réseau à l’international

Les agences locales du réseau Un Monde Autrement se retrouveront à Bangkok - Depositphotos @DmitryRukhlenko
Le réseau Un Monde Autrement (UMA), pionnier du voyage sur-mesure éthique et solidaire, renoue avec ses grandes rencontres internationales.
Pour la première fois depuis 2016, les agences locales affiliées, implantées à Bali, en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines, au Cambodge, au Laos, à Madagascar et en Tunisie se retrouveront à Bangkok pour une semaine d’échanges, d’ateliers et de réflexion collective.
Ce séminaire revêt une signification particulière pour le réseau. Il s’agit en effet du premier grand rassemblement depuis la pandémie de Covid-19, mais aussi depuis la disparition de Grégory Delforge, co-fondateur et directeur du réseau, en début d’année.
"Son engagement, sa vision et son humanité ont profondément marqué les équipes", rappellent Sandrine Watine et Jérôme Leclercq, qui ont repris le flambeau et insufflé une nouvelle impulsion à UMA.
Un Monde Autrement : l'ouverture vers de nouveaux horizons
Au-delà de l’émotion, cette rencontre sera aussi tournée vers l’avenir, avec la volonté de consolider une vision commune du tourisme responsable et régénératif.
Les participants partageront leurs initiatives locales, leurs projets innovants et leurs bonnes pratiques autour de thématiques clés : durabilité, respect des cultures locales, valorisation des territoires, et développement de voyages à forte valeur humaine.
Fidèle à sa philosophie, UMA souhaite ancrer ses engagements dans le réel : soutien à des projets éducatifs, partenariats avec des artisans et associations locales, préservation des écosystèmes, actions de nettoyage ou de recyclage… Autant d’initiatives déjà menées sur le terrain par les agences membres.
Après plusieurs années de consolidation, UMA entre dans une nouvelle phase d’expansion. Le réseau ambitionne désormais d’accueillir de nouveaux partenaires exclusifs à l’international, prêts à rejoindre son modèle de voyage sur-mesure, éthique et collaboratif.
"Nous sommes plus que jamais convaincus que le tourisme peut être un levier de transformation positive, s’il est pensé avec respect et engagement", confient les dirigeants.
Publié par Amelia Brille
