Transavia dévoile de nouvelles escales secrètes pour l'été 2026 !

Enfin, Transavia consolide son réseau intérieur depuis Paris-Orly. Dès le 29 mars 2026, la compagnie opérera jusqu’à huit vols quotidiens vers Nice et Toulouse, ainsi que deux vols quotidiens vers Marseille.



La compagnie souligne que ce développement s’accompagne de nouveaux services visant à améliorer l’expérience des passagers : un parcours aéroportuaire simplifié à Orly avec départ priorisé au contact, davantage de flexibilité dans les modifications de billets, et l’ouverture d’un salon dédié.