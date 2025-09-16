TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Transavia dévoile de nouvelles escales secrètes pour l'été 2026 !

Dix nouvelles lignes et un programme renforcé au départ d’Orly et des régions


Transavia ouvre ses ventes pour l’été 2026 et ajoute Sarajevo, Pise, Araxos et Bourgas à son programme, tout en développant ses dessertes régionales et domestiques.


Rédigé par le Mardi 16 Septembre 2025

Depositphotos.com Auteur KirillM
Transavia France poursuit sa croissance avec l’annonce de son programme estival 2026, disponible à la réservation depuis le 16 septembre.

La filiale low cost du groupe Air France - KLM desservira pour la première fois Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), Pise (Italie), Araxos (Grèce) et Bourgas (Bulgarie) au départ de Paris-Orly.

En parallèle, la compagnie renforce sa présence en région avec de nouvelles liaisons internationales depuis Lyon, Nantes, Montpellier, Marseille, Rennes et Ajaccio.

Le réseau domestique sera également consolidé, notamment avec une offre renforcée sur les axes vers Nice, Marseille et Toulouse.

Quatre nouvelles destinations européennes depuis Paris-Orly

À partir d’avril 2026, Transavia proposera quatre nouveautés depuis sa base principale. Sarajevo, desservie deux fois par semaine.

La Toscane sera accessible via Pise, avec quatre fréquences hebdomadaires, tandis qu’Araxos en Grèce et Bourgas en Bulgarie seront desservies chacun une fois par semaine.

En parallèle, certaines lignes déjà existantes verront leurs fréquences renforcées : Venise passera de 7 à 14 vols hebdomadaires, Stockholm de 6 à 10, et Madrid de 28 à 34.

De nouveaux vols depuis les régions

La stratégie d’expansion se poursuit également en région. Depuis Lyon, deux nouvelles lignes estivales seront ouvertes vers Izmir (Turquie) et Catane (Italie).

Nantes bénéficiera d’une liaison directe vers Bari, tandis que Marseille accueillera une nouvelle route vers Séville. Montpellier et Rennes se verront dotées respectivement de vols vers Djerba et Ajaccio.

Plusieurs prolongations de lignes estivales sont également confirmées, notamment depuis Toulouse, Rennes, Brest, Lille, Biarritz et Deauville vers Marrakech, ainsi que vers Dakar, Agadir et Istanbul.

Transavia : un renforcement des liaisons domestiques

Enfin, Transavia consolide son réseau intérieur depuis Paris-Orly. Dès le 29 mars 2026, la compagnie opérera jusqu’à huit vols quotidiens vers Nice et Toulouse, ainsi que deux vols quotidiens vers Marseille.

La compagnie souligne que ce développement s’accompagne de nouveaux services visant à améliorer l’expérience des passagers : un parcours aéroportuaire simplifié à Orly avec départ priorisé au contact, davantage de flexibilité dans les modifications de billets, et l’ouverture d’un salon dédié.

Tags : air france, transavia
