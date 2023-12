Travel Planner : "Nous n'allons pas créer un cadre pour ces personnes" 🔑

TourMaG.com - En ce début de semaine, Claire Matillon appelait à la création d'un cadre légal pour les travel planners. Est-ce que les EDV vont accepter cette main tendue ou vont-elles continuer à se battre contre ces acteurs ?



Guillaume Beurdeley : Nous ne nous battons pas contre les travel planners, mais contre les opérateurs qui ne sont pas immatriculés alors qu'ils devraient l'être.



Après nous travaillons pour créer un cadre pour les apporteurs d'affaires.



Pour ceux qui s'évertuent à s'approcher le plus possible de l'activité d'agent de voyages, mais en faisant tout, pour ne pas le devenir. Nous n'allons pas créer un cadre intermédiaire pour ces personnes, car elles devraient être immatriculées.



D'autant qu'il n'y a pas un besoin particulier ou une innovation. Encore une fois l'objectif final pour ces opérateurs est de ne pas être immatriculés et donc d'éviter d'être responsables.



TourMaG.com - Le développement des travel planners ne résulterait-il pas d'un problème de communication de la part des EDV et de la profession ? Notamment sur les obligations législatives, pour exercer le métier d'agent de voyages.



Guillaume Beurdeley : Tout d'abord, certains opérateurs signalés nous disent qu'ils ne connaissaient pas la réglementation. Ils sont de bonne fois et se mettent en conformité ou arrêtent.



A l'opposé, une certaine population construit son offre de manière a échapper à tout prix à l'immatriculation ou à faire en sorte que l'exercice illégal soit le plus discret possible.



Il est indispensable que les voyageurs aient le réflexe du registre d'Atout France. Nous avons une chance dans notre pays de pouvoir faire cette vérification en 2 clics seulement, ce n'est pas le cas partout.



A partir du mois de janvier 2024, dans nos campagnes sur les réseaux sociaux, nous allons intégrer cette dimension réglementaire. Après sur une campagne TV, le format est court, donc il n'est pas facile de pouvoir rentrer en profondeur dans le sujet.