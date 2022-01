Tunisie, Royaume-Uni, Cuba... toutes les modalités pour voyager

le gouvernement a décidé de réduire la validité du pass sanitaire après la 2e vaccination.Si la Commission européenne exigeait 9 mois, pour les voyageurs souhaitant profiter des pistes autrichiennes, il faudra justifier d'une dose de rappel, au plus tard 6 mois après la 2e dose (pour en savoir plus, cliquez ici). le protocole sanitaire a lui été ajusté et surtout allégé. Pour les plus fêtards, les discothèques et les bars ont rouvert ce vendredi 14 janvier 2022.De plus, il n'y a plus besoin de fournir de test pour se rendre au restaurant ou à l'hôtel, car seul un pass sanitaire valide (certificat Covid numérique de l’UE, ou d’une preuve de vaccination (schéma complet), ou d’un test Covid négatif) est exigé pour se rendre dans divers lieux (pour en savoir plus, cliquez ici). la France est dans le viseur, en raison de la forte circulation de l'épidémie. Notre pays a été placé sur la liste rouge ce qui signifie que les voyageurs devront réaliser une quarantaine de 2 jours pour les vaccinés, mais aussi remplir tout un tas d conditions, à retrouver en cliquant ici. il n'y a plus besoin de se faire tester avant le départ, par contre le coton-tige est toujours de rigueur une fois arrivé à destination (pour plus d'information, cliquer ici).