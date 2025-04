USA, Inde, Allemagne, Espagne... Que s'est-il passé dans le monde du tourisme cette semaine ? [ABO]

Depuis avril 2025, l’Arabie saoudite permet aux touristes étrangers de se fairede 15 % sur certains biens et services à leur départ du pays. L’objectif est deface à des voisins comme les Émirats arabes unis et le Qatar, qui proposent déjà ce dispositif.Ce remboursement de TVA s’inscrit dans le cadre de la Vision 2030, visant à diversifier les revenus hors pétrole en développant le tourisme international. Il devrait encourager les séjours plus longs et augmenter les dépenses des visiteurs, en particulier à Riyad et Djeddah, qui misent surUn article de skift.com