Vacances Bleues en position d’attente, dans l’hypothèse d’une consolidation🔑

« Des lieux et des liens ».

En 2019, année de référence,dont 10% pour le secteur Voyages.L’exercice 2021, courant de décembre 2020 à novembre 2021, a subi six mois de perturbations entre stations de montagne à l’arrêt et confinement. Et pourtant,et une perte maîtrisée de 400 K€ nette consolidée. Il faut dire que les aides publiques ont sauvé l’entreprise des conséquences de la crise sanitaire.Cette crise a eu également pour effet d’accélérer les transformations engagées depuis quelques années, en resserrant les boulons de l’exploitation et en cherchant à trouver un nouveau positionnement autour d’une signature qui persiste :Il s’agit notamment de conforter les gains de clientèle (+15% en saison estivale) provoqués par la préférence française des deux dernières saisons et d’entretenir la dynamique positive qui fait que le