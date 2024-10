Vente de vols secs : Voyages Couture arrête les frais ! 🔑

Oui bien sûr, c'est d'ailleurs suite à ce problème que j'ai vraiment pris la décision de stopper. J'ai une cliente qui m'a demandé de lui réserver un vol pour la Thaïlande pour le 15 octobre. Nous avons l'habitude de travailler avec elle. Nous lui réservons le vol.



Elle nous rappelle en nous disant que nous avions fait une erreur, et que la date était erronée. Il s'agissait en fait du 15 novembre... Vous vous rendez compte de la gestion derrière ? Cette modification implique des frais, que nous avons pris à notre charge parce que c'est une bonne cliente. Et pour couronner le tout nous avons eu mail un peu incendiaire qui disait en substance : "ce n'est pas étonnant que les agences ferment les unes après les autres... si j'avais commandé mon billet en direct je n'aurais pas eu tous ces frais..."



Ce qui est faux... bien sûr. L'idée d'arrêter de vendre des vols secs me trottait déjà dans la tête, mais après cet mail, j'ai dit stop.

Effectivement sur le plan juridique, non... mais sur le plan de la relation client, c'est autre chose. Notre métier c'est le service. Il est difficile de dire aux clients " débrouillez-vous ", surtout s'il s'agit de bons clients, et que c'est l'agence qui a réservé le billet... A l'arrivée, cela ne rapporte rien ou pas grand chose, et je me retrouve dans une situation compliquée vis à vis du client.



Je vais vous donner un autre exemple. Un de mes clients partait sur l'Océan Indien via Dubaï. Le vol depuis Paris ne passe pas au-dessus du Proche Orient où il y a le conflit que l'on sait.



Ce client était très stressé, et j'ai passé énormément de temps à le rassurer, ce qui est normal. Mais pendant ce temps je ne me concentre pas sur mon cœur de métier : le voyage sur-mesure qui, lui, nous fait vivre.