Villeneuve d'Ascq : l'agence Saona Voyages en liquidation judiciaire 🔑

Nous avons tout d'abord passé deux semaines à basculer toutes les réservations hôtelières d'un prestataire à un autre à la demande de notre patron. Puis, et surtout, nous avons dû réclamer à tous les clients le solde complet de leurs voyages et certains d'entre eux étaient inquiets

Mon employeur m'a mise en congés durant un mois sans me prévenir et refuse de me verser mon solde de tout compte. Je n'ai plus de contact avec lui. Il ne me répond plus, prétextant qu'il a changé de numéro de téléphone

Un jour nous arrivons à l'agence et il n'y a plus d'électricité, ni de chauffage. Nous avons reçu nos clients au Mc Do du coin