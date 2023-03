Voyage d’affaires : les 5 points clés pour répondre à un marché public 🔑

Reste un point fondamental pour remporter ce marché : se démarquer des autres candidats !



« Très souvent l’entité publique fait déjà appel à une agence, elle connait le niveau de service de l’agence qui la sert. Si elle est satisfaite et que l’agence de voyages répond à nouveau au marché et se place bien financièrement, il faut réussir à avancer un argument différenciant » , affirme Sandrine Bailly.



« Si le client effectuait seul ses réservations et décide de basculer, de faire appel à une agence de voyages pour avoir un service. Il faut lui donner envie de travailler avec moi et le rassurer en lui disant que s’il me choisit, il fait le meilleur choix » , poursuit-elle.



Pas si simple ! Il faudra être à l’affût des exigences et des éléments implicites, consulter le site client, éplucher sa politique sociale, environnementale... Connaître la concurrence.



Pendant la phase de consultation, les candidats et l’entité publique n’auront plus de contacts. Sont notifiés en premier lieu, ceux qui ont perdu le marché, celui qui remporte le marché est informé en dernier.



Les délais sont imposés par l’acheteur public, il varie selon la procédure et la complexité du marché.