Voyager Vrai : le coup de gueule d'une start-up du tourisme contre l'oubli de la Martinique

Ainsi, les grands groupes hôteliers sont abandonnés au détriment des chambres d'hôtes, les sorties en scooter des mers sont remplacées par des randonnées avec une historienne du cru et les verres de ti-punch deviennent une dégustation de cacao martiniquais arrosé de rhum local.



" Mon modèle nécessite que le voyageur soit acteur de son voyage et assez flexible, car nos partenaires sur place sont des personnes avec des contraintes professionnelles. "



Ce pari, de faire découvrir la culture de la Martinique par les Martiniquais, fonctionnait bien jusqu'à la crise sanitaire mondiale.



En deux ans, la start-up a traité 210 dossiers, avec un panier moyen compris entre 1 800 et 2 100 euros, pour 12 jours sur place, sans les billets d'avion pour se rendre sur l'île.



Contre cette somme le client reçoit un carnet de bord, avec un circuit détaillé et confectionné en fonction de ses envies, 4 réservations d'hébergements, différentes activités dont le dénominateur commun reste le contact avec la population.



" Pour beaucoup nos clients sont des couples de retraités, même si nous avons de plus en plus de familles, abonnés aux séjours dans les villages-vacances, mais qui ne veulent plus remettre le pied dans ce genre de structure " rapporte Marie-Line Germane-Agricole, la fondatrice de l'agence Voyager Vrai.



Et l'attrait pour de tels voyages ne cessent de se démentir à tel point que le bureau basé à Fort-de-France devait accueillir une nouvelle employée afin d'assister les voyageurs à destination.



" Cynthia ne pouvait plus être seule sur place. Son rôle est de bichonner nos clients, ce sont en quelque sorte les bonnes copines martiniquaises qui ont les bonnes adresses et donnent des super conseils. "



Si le service de conciergerie a trouvé ses marques, la distribution n'a pas été pas évidente. Emerger sur le web nécessite des compétences et des moyens financiers importants.



N'ayant pas la puissance marketing des grands groupes du tourisme, Voyager Vrai a pris le parti d'axer son développement sur celui des agences de voyages traditionnelles et en ligne.



" Elles représentent 80% de mon chiffre d'affaires et nous cherchons toujours d'autres revendeurs, mais il est nécessaire de bien connaître son client. "



Afin de répondre du mieux possible aux attentes des voyageurs, il est important de passer du temps avec eux et cerner leurs envies, une proximité qui porte aussi ses fruits dans cette période délicate.



" Certains clients nous ont contactés spontanément, et quasiment tous ont accepté les reports, il y en a même qui ont rajouté des jours puisqu'ils ne pourront pas partir en 2020, " témoigne l'agent de voyages.



Aucun changement n'est à prévoir dans la façon de voyager conçue par la fondatrice de Voyager Vrai, puisque les clients sont des individuels et les groupes lors des activités ne dépassent rarement 4 participants.



Pour Marie-Line Germane-Agricole un retour des touristes sur l'île ne se fera pas avant l'automne et l'hiver prochain, en attendant une réflexion s'impose : celle de transposer son concept à la métropole.



" L'offre plait, elle a trouvé son public et nous réfléchissons à d'autres destinations, dont certaines en France métropolitaine, mais ce ne sera pas pour cet été, " conlut la responsable de l'agence en ligne.



En attendant, Voyager Vrai rémunère 3 personnes à temps plein, fait travailler 5 indépendants essentiellement sur le cœur de l'offre, et entraîne dans son mouvement une vingtaine de partenaires locaux.



Et si le tourisme post-covid se trouvait là ? Dans l'humain et la rencontre, pas nécessairement dans un décalage culturel le plus total.