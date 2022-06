Tout d'abord, nous avons pu leur exposer une nouvelle collection de plus de 100 voyages vers 50 destinations. Les chefs de produits ont pris la parole pour détailler les nouveautés, au travers d'ateliers.



Pour revenir à votre question, oui nous repartons comme avant, mais avec notre philosophie du voyage, qui n'est pas celle partagée par le marché. Nous appuyons notre vision qui est celle du circuit et d'avoir surtout la meilleure offre de circuits accompagnée du marché.



Depuis toujours et encore plus maintenant, nous prêtons une attention particulière sur la qualité de nos accompagnants et de nos conférenciers qui encadrent les voyages.



Nous nous engageons sur les hôtels, nous avons revu l'offre pour que l'expérience soit la plus intense et la plus riche possible.

Car nous nous efforçons de proposer des produits qui délivrent une certaine émotion.



Nous avons des retours très positifs des clients et la satisfaction des clients est encore meilleure, cette année. C'est notre façon de fidéliser notre clientèle.



Nous sommes en phase avec nos voyageurs. Notre positionnement depuis quelques années est : destinations humaines.



Cela se retrouve avant et pendant le voyage, aussi bien avec nos agents que les guides ou les populations locales.



Nous voyons qu'avec la crise sanitaire, les voyageurs ont besoin de retrouver de l'humain et du sens, donc notre philosophie pré-pandémique était déjà la bonne.



Notre stratégie nous semble plus que jamais en adéquation avec les envies des clients après cette pandémie et celles de demain. Ils nous ont fait confiance, durant la gestion des avoirs et des acomptes versés et aujourd'hui ils sont rassurés, par la relation que nous avons eue avec eux.



Ils n'ont aucun risque financier avec Verdié Voyages, puis nous les réassurons via des assurances pour les couvrir en cas de pépins. Nous avons cherché à leur écarter tous les risques possibles.