Aérien : les low cost font flamber les prix en 2022 !

Air France a donc réduit son offre significativement sur les régions françaises de la Caraïbe et de l'Océan indien. Le transporteur qui passe de 3 vols quotidiens à 2 et revient à l'offre de 2019.



Le phénomène de sur-offre devrait donc s'arrêter,

Une tendance qui laisse craindre un retour d'un nouvel élitisme du voyage, à Jean-Pierre Mas le patron des Entreprises du Voyage.Pour en revenir au long courrier, si les tarifs augmentent du côté du Moyen Orient et sur l’Asie, il existe des zones géographiques où la dynamique est inversée.A noter que dans les outre-mer, la hausse très soutenue se poursuit.L'inflation a atteint la barre des 30,0 % en décembre 2023, pour un cumul sur l'année de +20,2 %. Et pour les passagers, la dynamique haussière ne devrait pas nécessairement faiblir dans les mois à venir. Comme nous vous l'annoncions, Air France a décidé de réduire son offre à destination des Antilles Françaises, pour la saison estivale 2023." nous confiait un fin observateur du ciel français.Une réduction des capacités qui devrait permettre à ses concurrentes de pouvoir augmenter leurs prix plus librement et remettre en route le très lucratif yield management.