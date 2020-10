Aéroport Marseille-Provence : "les tests antigéniques, une arme de plus" qui ne remplace pas (encore ?) les PCR

Toutefois, pour l'heure les voyageurs ne peuvent pas se déplacer avec ce seul test antigénique négatif. " Les tests antigéniques ne pourront pas remplacer les tests PCR au départ et à l'arrivée pour les pays ou les compagnies aériennes qui les demandent ", précise Julien Bastid.



Contacté par téléphone un porte-parole de French Bee et Air Caraïbes qui opèrent sur les DOM-TOM notamment nous précise : "Nous restons très attentifs vis à vis du déploiement des tests antigéniques dans les aéroports, cependant à ce jour un test PCR négatif et réalisé dans les 3 jours précédant le départ de métropole reste obligatoire pour se rendre dans les DOM-TOM"



Laurent Peillard, le responsable du Département pharmacie et biologie à l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur ajoute : "Les tests antigéniques sont un outil complémentaire, mais le golden standard reste le RT-PCR. Les tests antigéniques sont très fiables sur les personnes qui ont une charge virale très élevée, et ils sont moins sensibles sur les charges virales plus faibles. Il s'agit d'une arme de plus".



Son coût est près de 10 fois moins élevé qu'un test PCR : entre 4 et 8€ pour un antigénique contre 65 à 70€ pour un PCR...



Reste à savoir désormais s'il sera possible de voyager avec ces nouveaux types tests, et si oui, quand...