Air Antilles : reprise des vols mais situation très fragile 🔑

Actuellement, sur les quatre avions de la flotte d'Air Antilles composée d’un Twin Otter DH6/400, d’un ATR 42 et de deux ATR 72, seul un ATR 72 est en état de vol. Avec une moyenne d’âge de 7,5 ans, ce ne sont pas de « vieux » avions comme l’affirme [Challenges, mais ils ont besoin d’importants travaux de maintenance. ]bLe Twin Otter a ses deux moteurs en révision générale. Celle-ci n’a pas pu commencer, car, comme l’indiquait notre confrère de Challenges, le motoriste en charge des travaux demande le règlement préalable d’une somme de 650 000 dollars de dettes contractées.L’ATR 42 600 F-OIXO est en check C (révision) dans un centre de révision et maintenance au Maroc depuis l'été 2023 et en attente de la livraison d'un train d'atterrissage.L’ATR 72 600 a obtenu une dérogation de l’Organisme pour la Sécurité de l'Aviation Civile pour être convoyé le 12 juillet dernier des Antilles vers le Maroc, également pour une check C.Selon nos informations, le Twin Otter de Zimex affrété par Air Antilles couterait 240 000 euros par mois et est difficile à rentabiliser.Un contrat GMA (Global Maintenance Agreement) avec le constructeur ATR, incluant une mise a disposition de pièces détachées et de réparation des pièces révisables nécessiterait un déposit de 500 000 dollars pour être signé.Malgré les efforts de tous les salariés, la situation d’Air Antilles est effectivement alarmante. Il y a la contestation du maintien de la licence et du CTA par les concurrents, et, nerf de la guerre, la trésorerie.Un apport d’argent frais de la part de la collectivité de Saint-Martin ou par la CIPIM, holding du groupe Edeis ou bien encore de nouveaux actionnaires comme l’appelait de ses vœux Jérôme Arnaud pourrait peut-être sortir Air Antilles de cette difficile situation, mais le temps presse et l’instabilité politique n’aidera pas.