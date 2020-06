Air France annonce la desserte de 150 destinations cet été, soit 80% de son réseau

Air France prévoit de desservir près de 150 destinations, soit 80% de son réseau habituel, en renforçant en priorité l’offre sur son réseau domestique.



De nombreuses liaisons seront relancées entre Paris et les régions françaises, et de région à région, notamment de et vers la Corse.



L’offre sera également enrichie vers les Outre-mer et l’Europe, principalement vers l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal.



Les dessertes long-courrier reprendront progressivement sur une grande partie du réseau.



Ce programme de vols sera assuré par 106 appareils sur les 224 qui constituent la flotte d’Air France.